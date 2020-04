PSG : Neymar est le meilleur, le Barça fonce sans hésiter

Dans : PSG.

Ces derniers jours, la presse espagnole a totalement relancé le dossier Neymar, lequel pourrait quitter le PSG pour Barcelone à l’issue de la saison.

Journaliste pour le média espagnol Sport, Joaquim Piera a carrément évoqué une guerre froide entre le Brésilien et Nasser Al-Khelaïfi ce dimanche. « Si la saison se termine sans jouer à cause du Covid-19, le souhait de Neymar est de ne pas rentrer au centre d’entraînement du PSG et de pouvoir, cette fois, matérialiser son désir de revenir au Barça pour y régner, trois ans après ses adieux prématurés » explique notamment l’insider du mercato catalan. Le retour de Neymar, c’est assurément ce qu’il peut arriver de mieux à Barcelone selon de nombreux observateurs du club blaugrana.

Formé au Barça, Keita Baldé est également de cet avis comme il l’a indiqué lors d’un entretien accordé à El Chiringuito. « Je le connais bien et je ne doute pas qu'il soit un grand joueur doté de capacités incroyables. C'est l'un des joueurs avec qui j'ai le plus appris en le regardant. Mbappé est également très jeune et plus athlétique. Balle au pied, Neymar n'a pas de rival. Vous pouvez les intégrer dans n'importe quelle équipe. Si j'étais président du Barça, j'amènerais Neymar ici demain si je le pouvais » a confié celui qui défend désormais les couleurs de l’AS Monaco, et qui connaît bien Neymar pour l’avoir croisé à plusieurs reprises en Ligue 1. Reste maintenant à voir s’il sera possible de trouver un accord entre le PSG et Barcelone pour un transfert de l’attaquant brésilien. Ce week-end, ce dossier a connu un premier contretemps avec le refus d’Antoine Griezmann de servir de monnaie d’échange…