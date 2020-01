PSG : Neymar est focus à 100 % sur Paris, ça change tout

Dans : PSG.

Auteur de 9 buts et 5 passes décisives lors des 7 derniers matchs de Ligue 1, Neymar affiche une forme tout simplement exceptionnelle sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Tout proche de rejoindre le FC Barcelone l’été dernier, Neymar a été retenu par Leonardo, bien conscient que le PSG avait dans ses rangs un joueur hors normes, capable de lui faire passer un cap en Ligue des Champions. En attendant de voir comment se dérouleront les deux matchs face au Borussia Dortmund, les derniers matchs de Ligue 1 permettent d’établir un constat très clair : Neymar est impliqué à 100 % dans le projet parisien, comme le prouvent ses efforts défensifs, son comportement irréprochable et sa faculté à être décisif sans pour autant tomber dans un excès d'individualisme. Tout cela fait de Neymar un joueur tout simplement hors du commun selon Luis Fernandez.

« J’ai toujours été fan de Neymar. C’est un garçon qui peut t’apporter et te donner cette touche technique… Il fait les efforts nécessaires et on le sent. Il est présent dans l’attitude, le comportement, le jeu et ses déplacements. Il se montre. Quand il doit se replier en défense et faire les efforts pour donner un coup de main à ses partenaires pour la récupération, il le fait. Dans ses prises de balle, il a tout de suite l’orientation. C’est celui qui est le plus efficace à l’heure actuelle parmi les quatre joueurs offensifs (Neymar, Mbappé, Di Maria), Icardi). Il répond présent. Sur les quatre, c’est celui qui est le plus décisif » a indiqué le consultant de BeInSports, tout simplement sous le charme d’un Neymar stratosphérique au Paris Saint-Germain depuis la fin de l’année 2019. Espérons pour le club de la capitale que cela dure encore plusieurs semaines, et que Neymar affichera un tel niveau en Ligue des Champions. Cela serait très bon signe pour le PSG dans sa quête d’exploit européen…