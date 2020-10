PSG : Neymar est enfin mature, Alvaro peut le confirmer

Dans : PSG.

Malgré son talent incroyable, Neymar ne parvient pas à faire totalement l’unanimité auprès des amoureux du Paris Saint-Germain.

Et pour cause, il est reproché à l’international brésilien son manque de maturité et sa tendance à disjoncter dans certaines situations très tendues. Ce fut notamment le cas lors de la troisième journée de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille au Parc des Princes, où le Brésilien s’est rendu coupable d’une petite gifle sur Alvaro Gonzalez, lui ayant coûté un carton rouge. Mais au cours des dernières semaines, Neymar a évolué selon Tite, en devant un homme totalement mâture et fiable à 100 %. Une bonne nouvelle pour le Paris SG, à condition que cela se confirme dans les prochaines semaines, y compris en club…

Tite bluffé par la maturité de Neymar

« Neymar est un homme, ce n’est plus un garçon. Il a développé cette maturité, ce qui me rend très heureux. En termes techniques et tactiques, il n’est plus qu’une flèche maintenant. Il sait aussi faire l’avant-dernière passe, celle qui casse la marquage » a fait savoir le sélectionneur du Brésil, lequel a par ailleurs été interrogé sur l’état physique de Neymar, touché au dos ce week-end et qui va nettement mieux. « Il est bien, il s’est bien entraîné, il est apte à jouer, il n’y a aucun problème ». Que des bonnes nouvelles pour le Paris Saint-Germain, qui aura bien besoin de son meilleur joueur à l’occasion du choc face à Manchester United le 20 octobre prochain en Ligue des Champions. Avant cela, les hommes de Thomas Tuchel se déplaceront sur la pelouse de Nîmes, vendredi à 21 heures…