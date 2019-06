PSG : Neymar dévasté, une star du Barça le console

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Attendu comme la star de cette Copa America, Neymar va encore une fois manqué un grand rendez-vous. Blessé sérieusement à la cheville pendant la préparation, le Brésilien ne pourra pas honorer son pays de sa présence en mois de juin. Une perte pour le Brésil bien évidemment, mais aussi une occasion de perdue pour un joueur qui a déjà souffert de deux graves blessures ces dernières années, et avait déjà failli manquer la Coupe du monde 2018. Autant dire que la compassion est de mise, surtout chez son ancien coéquipier barcelonais Luis Suarez. L’Uruguayen a envoyé un beau message d’affection au numéro 10 du PSG pendant sa conférence de presse.

« Nous apportons tout notre soutien et toute notre force à Neymar, car tout joueur qui rate un tournoi comme celui-ci avec son équipe nationale doit être triste et déçu, c’est pourquoi nous lui apportons tout notre soutien. Le Brésil a beaucoup perdu parce qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde, il le trouve dans chaque match, chaque année et dans chaque club où il a joué. Il a été le leader de son équipe nationale ces dernières années et il est une grande perte pour le Brésil », a expliqué l’attaquant du FC Barcelone, dans des propos qui toucheront certainement au cœur un Neymar que l’on dit sans cesse plus proche d’un départ du PSG, et ce désormais des deux côtés des Pyrénées.