Sénégal - Egypte : Les compos (18h sur beIN Sports 1)

CAN 202514 janv. , 17:07
parEric Bethsy
Sénégal : Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf - P. Gueye, I. Gueye, Diarra - Ndiaye, Jackson, Mané.
Egypte : El Shenawy - Hany, Ibrahim, Abdelmaguid, Rabia, Fatouh - Attia, Fathi, Ashour - Salah, Marmoush.
