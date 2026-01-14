ICONSPORT_281577_0021

CdF : Le PSG éliminé, Luis Enrique est aux anges

C’est la surprise des 16es de finale de la Coupe de France, le PSG est déjà éliminé puisque l’équipe de Luis Enrique s’est inclinée à domicile contre le Paris FC. Un coup dur qui pourrait s’avérer être une bonne nouvelle.
Les joueurs du Paris Saint-Germain ne s’y attendaient pas et ils sont tombés de haut lundi soir. Quelques jours après leur victoire arrachée contre l’OM lors du Trophée des Champions, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés en 16e de finale de la Coupe de France contre le Paris FC. Un revers à domicile qui fait tâche pour le PSG, qui va laisser filer son premier trophée national depuis l’arrivée au club de Luis Enrique. Mais cette élimination, aussi dure soit-elle à avaler, pourrait finalement être bénéfique au club Bleu et Rouge selon L’Equipe.

Une élimination bénéfique à long terme ? 

Dans son édition du jour, le quotidien national estime qu’il aurait été très difficile pour Ousmane Dembélé et ses coéquipiers de jouer de nouveau sur tous les tableaux pendant toute la saison après avoir réalisé une année historique en 2025 qui a été très coûteuse en énergie. « Dans le vestiaire, les joueurs n'en menaient pas large lundi soir, déçus eux aussi d'avoir raté l'opportunité de continuer à battre des records » écrit d’abord notre confrère José Barroso avant de tempérer.
« Le sentiment était moins fort mardi matin à l'entraînement, au Campus de Poissy (Yvelines). La quête d'une seconde Ligue des champions d'affilée a repris le dessus et certains veulent même se convaincre que c'est un mal pour un bien » peut-on lire dans les colonnes de L’Equipe. Au PSG, certains sont convaincus que cette élimination va permettre aux hommes de Luis Enrique d’être plus performants en Ligue 1 et en Ligue des Champions, avec certaines semaines complètes dans l’année pour récupérer.

Trop de joueurs (Dembélé, Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Doué, Zabarnyi, Mayulu) n’affichent pas leur meilleur niveau actuellement et cette élimination va permettre au staff parisien de travailler physiquement pour que tout le monde revienne fort. L’objectif de la saison est clairement de défendre son titre en Ligue des Champions et pour y parvenir, l’entraîneur parisien aura besoin d’un groupe frais et à son réel niveau sur le plan physique. Dans ce but, l’élimination en Coupe de France est finalement peut-être un mal pour un bien. Même s’il sera difficile de convaincre les supporters du PSG de cela, eux qui étaient logiquement très déçus après la défaite contre leur voisin parisien lundi soir.
