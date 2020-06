PSG : Neymar est bien à Paris, pourvu que ça dure

Dans : PSG.

Revenu du Brésil après plusieurs mois de confinement, Neymar affiche une excellente forme. L'entraîneur du PSG s'en réjouit.

Tandis que les rumeurs sur son avenir parisien se calment un peu, Neymar a repris le chemin du Camp des Loges et la star brésilienne affiche un sourire qui en dit long sur sa motivation à l’entame d’une préparation qui peut mener le Paris Saint-Germain à un quadruplé historique. Interrogé sur l’état de forme de Neymar, lequel a montré durant son confinement au Brésil qu’il passait du temps à faire un énorme travail physique, Thomas Tuchel est très content. Loin de se laisser aller, l’attaquant de la Seleçao et du PSG est revenu avec quelques kilos en moins et une volonté affirmée de mener à bien les énormes challenges qui se présentent sur sa route avec Paris.

L’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain est évidemment heureux de retrouver « Ney » au meilleur de sa forme et sans avoir à lui imposer un gros travail supplémentaire. « Neymar est là avec nous, en bonne santé, dans un bon état d’esprit, avec tout le monde ? Prêt pour jouer demain ? Non, mais ce n’est pas nécessaire de parler de demain, on a cinq semaines pour se préparer. Le plus important pour moi est qu’on reste ensemble pendant quatre ou cinq semaines, sans grosse blessure, et qu’on retrouve notre rythme. Ce n’est pas facile, car on a manqué quatre mois d’entraînement. On doit être attentif à la santé des joueurs. C’est le plus important. Les garçons sont contents de reprendre », a confié Thomas Tuchel, qui est bien conscient qu’avec un Neymar au top cela sera plus facile de réussir à décrocher trois titres à partir du 24 juillet, date du premier match officiel du PSG, ce sera contre l’ASSE en finale de la Coupe de France.