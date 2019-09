PSG : Neymar est à Paris pour une raison cette seule raison !

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar a marqué trois buts lors des quatres derniers matchs du Paris Saint-Germain (Strasbourg, Lyon et Bordeaux), et ces trois réalisations de la star brésilienne du PSG ont à chaque fois permis au Paris SG de s'imposer. Une efficacité exceptionnelle, alors que Neymar revenait de blessure et de suspension, qui permet au club de la capitale de faire la course en tête du Championnat de Ligue 1. Mais pour l'attaquant de la Seleçao et de Paris, rien d'exceptionnel, car comme Neymar l'a rappelé au micro d'Anne-Lauret Bonnet sur BeInSports, s'il est au Paris Saint-Germain c'est justement pour marquer des buts à trois points.

« Je suis très content d'avoir marqué trois buts décisifs pour l'équipe. Pour moi, c’est le plus important d'aider l'équipe, c'est pour cela que je suis là à Paris. C'est toujours un bonheur de marquer dans des matches aussi fermés et difficiles, a confié Neymar Jr, avant de reconnaître que le come-back de Kylian Mbappé, auteur de la passe décisive sur le but de Neymar contre Bordeaux, lui faisait énormément plaisir. Je suis content que Mbappé soit de retour. Il apporte sa bonne humeur et son sourire. »