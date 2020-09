PSG : Neymar envoie un signal très clair au Qatar !

Dans : PSG.

A moins de deux ans de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, Neymar ne semble plus vouloir cacher son jeu avec les dirigeants qataris du club de la capitale.

Suspendu pour le match de ce dimanche entre l’OGC Nice et le Paris Saint-Germain, suite à l’incroyable coup de tension du dernier PSG-OM, Neymar sera donc devant sa télé au moment où ses coéquipiers tenteront d’enchaîner une deuxième victoire de rang en Ligue 1. Mais cela n’empêche pas la star brésilienne d’attirer les projecteurs à lui en évoquant sa présence à Paris, Neymar entamant les deux dernières années de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Est-ce l’effet direct de la récente affaire Lionel Messi au FC Barcelone, à l’occasion de laquelle on a vu que les clubs capables de payer des tonnes d’argent pour les stars du foot étaient désormais rares, en tout cas Neymar crie lui son amour de Paris. C'est forcément un signal très fort envoyé à l’Emir du Qatar, seul décideur final dans le dossier Neymar comme dans celui Kylian Mbappé.

Invité à s’exprimer dans « This is Paris », une émission diffusée par le site officiel du Paris Saint-Germain et BeInSports, Neymar a dit tout le bien qu’il pensait du PSG et de la capitale, ainsi que sur son rôle au sein de l’effectif. « Je pense qu’être la star d’une équipe c’est un peu à double-tranchant. Il y a le côté négatif, si on perd tout le monde vous tombe dessus. Mais d’un autre côté, cela veut dire que vous pouvez aider vos coéquipiers parce que vous avez les qualités pour faire la différence. Je suis heureux d’être à ce niveau. J’espère toujours pouvoir faire de mon mieux et aider mes coéquipiers. (…) Si je suis heureux d’être à Paris ? J’ai toujours aimé Paris. Quand je jouais à Barcelone, je venais déjà à Paris pendant mes jours de repos. J’espère que nous pourrons atteindre nos objectifs tous ensemble et écrire l’histoire du club », a confié Neymar, qui n’est pas loin de demander à Leonardo de rapidement aboutir à une prolongation de contrat, celui de Neymar s’achevant en 2022.