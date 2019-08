PSG : Neymar encore accusé, « il fait trop la fête »

Dans : PSG, Ligue 1.

Le forcing de dernière minute du FC Barcelone pour se payer Neymar va peut-être finir par payer et forcer le Paris Saint-Germain à laisser filer sa star brésilienne.

Sur le plan du marketing et des sponsors, le Brésilien a encore une énorme valeur. Sur le plan sportif, les supporters parisiens n’ont quasiment pas vu leur joueur être décisif dans les matchs qui comptent, en février et mars. De quoi ternir son image, qui a déjà beaucoup souffert en dehors des terrains. Car entre son affaire de viol présumé, ses soucis financiers avec le fisc, ses blessures, ses soirées d’anniversaires entre deux matchs, son entourage corrosif, ses aller-retours aux quatre coins du globe, Neymar ne donne pas l’impression d’être totalement concentré sur le football et le fait d’être le meilleur. C’est le constat sans pitié effectué par France Football.

« Ses blessures à répétition, son absence lors des moments cruciaux, son images, ses déboires extra-sportifs le placent aujourd’hui dans une zone de turbulences dans laquelle de plus en plus d’observateurs voient le début d’un déclin (...) A l’heure où le football est dominé depuis plus de dix ans par deux cracks totalement dédiés à leur métier, le goût de la fête de Neymar est forcément une pierre dans son jardin. De l’aveu de certains proches, Ney ne serait plus tout à fait aussi affûté qu’à son arrivée, en 2017 », balance ainsi l’hebdomadaire spécialisé, pour qui le Brésilien ne fait rien pour éviter les blessures avec son train de vie.