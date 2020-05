PSG : Neymar en guerre avec le Qatar ?

Dans : PSG.

Mécontent des exigences du PSG concernant une baisse des salaires, Neymar menace le club de partir au prochain mercato annonce Sport à sa Une.

Sauf retournement de situation, le Paris Saint-Germain ne reprendra l’entraînement que dans un mois, la première échéance sportive du club de la capitale étant le quart de finale de la Ligue des champions prévu dans la première quinzaine du mois d’août par l’UEFA. D’ici là, Neymar et les différents joueurs du PSG qui ont quitté Paris peuvent rester chez eux, en attendant d’en savoir plus sur ce que vont décider les autorités françaises. La star brésilienne ne l’a pas caché via les réseaux sociaux, il commence à sérieusement s’ennuyer et il espère pouvoir rapidement retrouver ses coéquipiers parisiens. Mais ce dimanche, Sport affirme que dans les coulisses, le clan Neymar s’agace des demandes incessantes de la part de Nasser Al-Khelaifi pour que le joueur accepte avec ses coéquipiers une baisse conséquente de son salaire. Une exigence de la part du dirigeant qatari que Neymar refuserait fermement selon le média barcelonais.

Et face à cette intransigeance (supposée) de l’attaquant du Paris Saint-Germain, le FC Barcelone serait à l’affût, espérant que Neymar fera cette fois une déclaration officielle pour dire qu’il veut quitter le PSG. Afin de s’y préparer, le Barça serait déjà en train d’établir une liste de joueurs susceptibles de partir du club catalan pour être inclus dans un deal avec Nasser Al-Khelaifi et Leonardo. Le seul problème, dont AS ne parle pas, c’est que pour rejoindre le FC Barcelone, Neymar devra accepter une colossale baisse de salaire, et que l’an dernier le Paris SG avait refusé fermement d’inclure des joueurs dans une transaction pour Neymar. Autant d'indices qui font douter de cette guerre supposée entre le Brésilien et le PSG, même si effectivement pour l'instant les footballeurs parisiens n'ont pas validé une baisse des salaires.