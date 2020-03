Dans : PSG.

Neymar est reparti au Brésil sans respecter les recommandations du Paris Saint-Germain. La rumeur qui circule depuis 24 heures a été démentie, même si le PSG ne pourra pas s'opposer à un départ des joueurs brésiliens.

Tout au long de la journée de mardi, la rumeur a circulé via les réseaux sociaux, alors que la France entrait en confinement, que Neymar avait finalement décidé de quitter son confortable logement de la région parisienne pour repartir au Brésil, où l’épidémie de coronavirus est pour l’instant moins violente qu’en Europe. Si effectivement l’attaquant du PSG et de la Seleçao est tenté de rentrer auprès de sa famille et ses proches, tout comme les autres joueurs brésiliens du Paris Saint-Germain, ce mercredi matin Neymar est toujours en France. « Un départ de Neymar, démenti par le club, a circulé ce mardi. Le Paris SG souhaite éviter toute polémique dans cette période sensible et devrait communiquer rapidement sur l'évolution de la situation et sur la quarantaine qui frappe actuellement le groupe comme le reste du pays », précise Le Parisien.

Si Neymar n’a pas communiqué sur son désir de rentrer au Brésil, ce n’est pas le cas de la famille de Thiago Silva. Via les réseaux sociaux, l’épouse du défenseur et capitaine du Paris Saint-Germain a clairement confirmé qu’une réflexion était en cours au sein du couple. « On va décider si on reste ou pas, parce que le virus est partout. Mon mari attend aussi une position de son travail. Pour l'instant, nous sommes là, vraiment tristes avec tout ça, mais on a beaucoup de confiance que tout va se passer le plus vite possible », a confié Isabelle Silva. Comme le rappelle le quotidien régional, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo peuvent conseiller aux joueurs de rester chez eux, en aucun cas ils ne peuvent interdire à ces derniers de rentrer dans leur pays, l’état français étant là pour réglementer les déplacements. Le Brésil autorise le rapatriement de ses compatriotes et le PSG ne peut pas s'opposer à cela.