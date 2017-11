PSG : Neymar en boîte de nuit, c'était bidon..ou pas

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce week-end, une boite de nuit de la région parisienne affirmait, photo à l'appui, qu'après la victoire du Paris SG contre Nantes, Neymar était allé fêter cela dans une discothèque du Val-d'Oise. Soyons précis, l'attaquant du PSG n'avait pas rendu visite au Macumba pour une soirée mousse et les deux consos pour le prix d'une, mais il était soi-disant à l’Imperio Club de Pierrelaye afin d'assister au concert privé du rappeur américain Tyga.

Tout cela semblait beau...mais était bidon, du moins selon Le Parisien. Le quotidien affirmait que la boîte de nuit, qui avait soi-disant immortalisé et diffusé via les réseaux sociaux une photo de Neymar et de son ami rappeur, lequel était également invité au Parc des Prince, s'était fait un peu de pub sur le compte du joueur brésilien mais la photo diffusée était un fake, même si l'artiste était bien présent pour un petit show. Cependant, le patron de la boite de nuit a de son côté répété que Neymar était bel et bien venu en toute discrétion vers 2h du matin et que rien n'avait été inventé.