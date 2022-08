PSG : Neymar éjecté à Barcelone, une sale question évitée

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Très performant sur le terrain, à l’image de son doublé contre Montpellier, Neymar n’a pas perdu de temps après son match de Ligue 1, samedi soir au Parc des Princes.

S’il a réussi à trouver un instant pour mettre un peu le feu au PSG en « likant » des messages sulfureux à l’encontre de Kylian Mbappé, il a surtout rejoint immédiatement Barcelone dès le coup de sifflet final. Ce n’était pas pour discuter d’un éventuel transfert au Barça, mais plutôt pour s’adonner à ce qui devrait bientôt devenir son activité favorite. En effet, Neymar a été invité par son partenaire à l’un des plus grands tournois de poker européens, un « Super High Roller » à 100.000 euros l’entrée, payé intégralement par son sponsor. Très souriant et à l’aise avec le public comme ses adversaires, le Brésilien a régalé pendant deux jours, profitant au maximum de son congé pour effectuer deux longs passages sur les tables. Des apparitions qui ne sont pas passées inaperçues et qui ont été beaucoup commentées.

Neymar visait un parcours record

Le Brésilien a réussi à passer le premier jour, s’inscrivant donc parmi les survivants au premier écrémage, mais il s’est ensuite fait battre dans une main spectaculaire lundi après-midi, alors qu’il ne restait que 42 rescapés. Neymar, qui n’a jamais réussi à aller plus loin que ça dans un tournoi majeur, n’aura donc pas à se poser une question que de nombreux observateurs se posaient ces dernières heures. Au fur et à mesure que la journée avançait et avant son élimination sur une main à plus de 600.000 jetons, le numéro 10 parisien avait encore ses chances pour une qualification historique à ses yeux pour une troisième journée dans un tournoi majeur. Une troisième journée qui devait se dérouler ce mardi, le jour de la reprise de l’entrainement avec le PSG. Inévitablement, le Brésilien aurait du abandonner ses jetons pour reprendre sa vie de sportif de haut niveau dans le football.