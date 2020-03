PSG : Neymar écoeure le Barça, l'Emir savoure

Dans : PSG.

Neymar est un sujet sensible du côté du FC Barcelone, mais la décision du joueur brésilien du PSG de réclamer 6,5ME devant un tribunal a fini par écoeurer le Barça.

Au mercato 2019, lorsque le FC Barcelone a tenté en vain, de faire revenir Neymar du Paris Saint-Germain, il y avait une unanimité ou presque sur ce sujet au sein des dirigeants, des joueurs et du staff. Mais si Lionel Messi milite encore doucement, mais plus autant qu'avant, pour le retour du joueur brésilien, l’image de Neymar en a pris un énorme coup ces derniers jours y compris même chez ses anciens coéquipiers. Au point que Josep Maria Bartomeu, président de plus en plus contesté du club catalan, est désormais le seul à encore espérer et vouloir que la star brésilienne du PSG revienne un jour à Barcelone. Selon ABC, en attaquant le Barça devant un tribunal pour réclamer 6,5ME afin de payer un redressement fiscal, Neymar a scandalisé tout le reste du club.

Et AS de citer Jordi Mestre, ancien vice-président du Barça qui a démissionné cette saison pour des divergences avec Josep Maria Bartomeu. « Neymar devrait faire acte de contrition, s’excuser, assumer son erreur et bien sûr mener une vie presque monastique », a lancé Jordi Mestre, qui résume la pensée de nombreux dirigeants actuels et même d’une majorité des supporters du FC Barcelone. Et pour Jordi Font, la messe est dite concernant le retour de Neymar du Paris Saint-Germain. « Ce nouveau procès fait par le Brésilien enterre la possibilité pour Bartomeu de le récupérer, même si lui le souhaite », explique le journaliste espagnol. Tout cela au moment où le Paris Saint-Germain prend son temps pour faire une offre de prolongation à Neymar, et que la rumeur de l’intérêt du Real Madrid augmente chaque semaine. Nul doute que du côté de Doha, l’Emir, seul décideur dans le dossier Neymar, doit se régaler.