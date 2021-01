PSG : Neymar derrière Kobe Bryant, Google rend son verdict

Dans : PSG.

Le joueur du PSG est le footballeur le plus recherché sur Google sur l'année 2020, devant Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé, mais derrière Kobe Bryant.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Neymar ne laisse personne indifférent. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2017 pour 222 millions d'euros, il avait déjà crée la polémique malgré lui, à cause du montant record de son transfert. Entre faux départ au Barça, blessures, clash à répétition avec les adversaires mais aussi geste techniques et buts exceptionnels, le Brésilien marque les esprits, et pas uniquement par ses faux réveillons ou ses fréquentations nocturne. Le site spécialisé dans le référencement Semrush a publié le classement des sportifs les plus recherchés sur Google en 2020, et c'est bien Neymar que l'on retrouve à la première place parmi les footballeurs.

C'est le regretté Kobe Bryant, victime d'un dramatique accident d'hélicoptère, qui est le sportif le plus recherché sur Google en 2020. Le numéro 10 du PSG vient juste derrière, tandis que Cristiano Ronaldo complète le podium. Également disparu cette année, l'ancien rugbyman Christophe Dominici est 4e. Derrière les deux superstars que sont Neymar et Cristiano Ronaldo, on doit descendre à la 8e place du classement pour retrouver la trace d'une personnalité liée au football avec Diego Maradona, décédé en novembre dernier. Kylian Mbappé est le premier joueur français (9e), devant Antoine Griezmann (16e) et Paul Pogba (21e). Lionel Messi, considéré par de nombreux spécialistes comme le meilleur joueur de l'histoire n'est que 12e au niveau des requêtes sur Google.