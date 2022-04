PSG : Neymar dérape, le Qatar va devoir gérer

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar a empilé un nouveau titre dans son palmarès, mais le joueur brésilien sait qu'au PSG certains supporters ne supportent plus son comportement. Le Brésilien a préféré défier ces Ultras que faire profil bas.

Sifflé et même hué contre Bordeaux, et souvent pris à partie par le Virage Auteuil, Neymar est dans l’œil du cyclone, même s’il semble un peu meilleur en cette fin de saison. Depuis 2019, et son vrai-faux retour au FC Barcelone, l’attaquant de 30 ans est en rupture avec une partie du Parc des Princes, et les choses ne se sont pas améliorés cette saison, le joueur étant désormais soupçonné d’avoir une hygiène de vie peu compatible avec le métier de football professionnel. Après l’élimination face au Real Madrid en Ligue des champions, où il revenait d’une longue blessure, une de place, Neymar a encore pris cher, et il sait désormais qu’il lui sera difficile d’échapper à cette situation. Mais si certains feraient profil bas en essayant de tout donner sur le terrain pour répondre aux sifflets, le Brésilien a lui décidé de faire dans la provocation, conscient qu’il est en situation de force. Et c’est ce qu’il a fait dans la foulée du sacre national contre Lens.

Neymar ira au bout de son contre au PSG, tant pis pour les Ultras

Alors que les supporters du PSG fêtaient derrière le stade ce dixième titre de Champion de France de Ligue 1, Neymar est venu répondre aux questions de Gemma Soler, journaliste d’ESPN. Revenu sur la pelouse d’un Parc de Princes vide de l’ensemble du public, la star brésilienne a été invitée à réagir aux sifflets qu’il essuyait très régulièrement. Et la réponse de Neymar a été sans détour. « C’est surréaliste qu’une partie du public quitte les tribunes. Mais ils vont finir par en avoir marre de me siffler, car j’ai encore trois ans de contrat au Paris Saint-Germain », a lancé Neymar sous forme de défi. Alors qu’il se dit que du côté de Doha, l’Emir du Qatar est prêt à écouter les offres pour céder le joueur arrivé au PSG en même temps que Kylian Mbappé, Neymar a lui fait passer le message qu’il n’envisage pas de quitter Paris. Il est vrai qu’avec un contrat jusqu’en 2025 et un salaire mensuel proche de 4 millions d’euros, l’ancien joueur du Barça n’a pas réellement intérêt à déchirer la prolongation signée l’été dernier avec le club de la capitale.

Neymar “Fue surrealista que parte del público abandonará la grada” y sobre los pitos: “Se van a cansar de pitar pq me quedan tres años más de contrato” @SC_ESPN #Ligue1xESPN pic.twitter.com/SkBLDbFU1O — Gemma Soler (@gemma_soler) April 23, 2022

Cette déclaration sonne toutefois comme une vraie déclaration de guerre de Neymar au Virage Auteuil, et le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'arrive pas au meilleur moment. Leonardo l'a confié, le PSG doit rapidement retrouver de la sérénité avec les Ultras, et pour cela le directeur sportif veut rencontrer tout le monde. Mais avec ce genre de provocation, Neymar prend le risque d'être désormais un sujet de blocage total avec les dirigeants parisiens, ce qui ne va pas contribuer à ramener de la sérénité alors que le club de la capitale va probablement entamer une nouvelle période de secousses.