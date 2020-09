PSG : Neymar dépasse Messi et Cristiano Ronaldo, merci Puma

Dans : PSG.

Pour devenir l’équipementier de Neymar, Puma a accepté de lui offrir un contrat en or ! Même les stars Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne peuvent plus rivaliser avec l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Jaloux de ses concurrents associés à des stars comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Puma se devait de réagir. Depuis la retraite de l’athlète Usain Bolt, la marque allemande souffrait de l’absence d’une véritable tête d’affiche. C’est pourquoi la société a mis le paquet pour ajouter Neymar à son répertoire. Rappelons que l’attaquant du Paris Saint-Germain a accepté d’interrompre sa collaboration de 15 ans avec l’entreprise américaine qui lui versait 12 millions d’euros par an. Autant dire que l’offre présentée est largement supérieure. En réalité, on parle d’un montant multiplié par deux !

En effet, le magazine Forbes nous apprend que Puma s’est engagé à payer 25 millions d’euros par an pour devenir le partenaire de Neymar. L’ancien joueur du FC Barcelone a ainsi décroché le plus gros contrat de l’histoire du football avec un équipementier ! Même Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne peuvent plus rivaliser avec le Parisien. L’Argentin pouvait se vanter d’être le précédent leader avec les 19 millions d’euros par an que lui verse Adidas. Tandis que le Portugais arrive plus loin derrière avec 16 millions d’euros par an grâce à Nike. C’est dire à quel point Puma était déterminé à habiller Neymar, dont la notoriété mondiale n’est plus à démontrer. Après ça, on comprend mieux pourquoi le numéro 10 parisien a chambré le Marseillais Alvaro Gonzalez sur son salaire…