PSG : Neymar déjà à Paris, c'est un signe qui ne trompe pas

Dans : PSG, Ligue 1.

Eric Rabesandratana explique pourquoi l'année 2019 commence en fanfare du côté du Paris Saint-Germain.

Vendredi dernier, le club de la capitale française a été le dernier de Ligue 1 à reprendre le chemin de l'entraînement, à seulement deux jours de son 32e de finale de Coupe de France contre le GSI Pontivy. Mais alors que la majorité des Sud-Américains ne devait arriver qu'en début de semaine prochaine, comme cela va être le cas avec Cavani ou Marquinhos, le PSG a eu la bonne surprise d'accueillir plusieurs de ses Brésiliens. Puisque Neymar, Thiago Silva et Daniel Alves sont rentrés plus tôt de leurs vacances. Un geste plus que positif, quand on sait que les joueurs d'Amérique du Sud aiment bien allonger leurs séjours chez eux, surtout en fin d'année quand l'été est là alors que l'hiver sonne à la porte en Europe. De quoi ravir Eric Rabesandratana, qui y voit clairement un signe.

« La bonne surprise ? Le retour prématuré de trois de nos quatre brésiliens. Les sud-américains avaient jusqu’à lundi. Et finalement on a vu revenir Neymar, Dani Alves et Thiago Silva trois jours avant. Ce n’est pas aussi anodin que ça. C’est assez rare parce que les joueurs n’ont pas beaucoup de vacances et ils en profitent quand ils en ont. Il y a entre 50 et 60 matchs par saison, c’est énorme pour les organismes. C’est pour ça que ce n’est pas anodin et que ça prouve que ces Brésiliens se sentent bien à Paris. Ils rendent la confiance en rentrant un peu plus tôt. Et c’est plutôt positif pour le reste de la saison », a lancé, sur France Bleu Paris, le consultant, qui estime donc qu'un déclic a bel et bien eu lieu cette saison sous les ordres de Thomas Tuchel. À confirmer lors de la deuxième partie de saison, et notamment en Ligue des Champions, où Paris est attendu dans le dernier carré.