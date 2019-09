PSG : Neymar convoqué par la PJ ? Le cauchemar....

Dans : PSG, Info.

Probablement en colère après son mercato, Neymar devra vite passer à autre chose.

Le marché des transferts terminé, c’est un autre feuilleton qui attend l’attaquant retenu au Paris Saint-Germain. Cette fois, on parle de la plainte de Nelson (29 ans), victime d’un coup porté par le Brésilien après la finale de la Coupe de France perdue contre le Stade Rennais (2-2, 6-5 t.a.b.) en avril dernier. Quatre mois plus tard, le supporter breton a été auditionné par la police judiciaire. L’occasion pour lui de raconter la scène en détails, sans épargner la star parisienne.

« Quand il est arrivé à côté de moi, je lui ai dit : "toi, va apprendre à jouer au foot !" Il s'est arrêté et il m'a regardé en me tenant des propos que je n'ai pas bien compris mais j'ai compris le mot "puta". (...) Ses propos m'ont choqué, je lui ai demandé ce qu'il avait dit et là, il m'a mis un coup de poing au visage puis il est parti », a confié Nelson pendant son audition selon L’Equipe.

Le Brésilien bientôt convoqué ?

« Neymar savait très bien que son coup allait avoir un impact médiatique, a-t-il ajouté. Peut-être qu'il l'a fait exprès. Bien sûr qu'un joueur peut ne pas rester insensible, mais il doit savoir se maîtriser. Un joueur d'une telle envergure ne peut pas se permettre de frapper quelqu'un comme ça. Je pense qu'il a entendu, depuis le début de sa carrière, des choses bien plus outrageantes que mes propos. S'il a commis ce geste, c'est à mon avis en pleine conscience. » Après ce témoignage, qui sur d'autres points n'est pas vraiment à la gloire du supporter rennais, Neymar pourrait être auditionné à son tour. Un dur retour à la réalité pour l’ancien Blaugrana…