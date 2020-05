PSG : Neymar contre Griezmann, Umtiti, Dembélé, et un Mars ?

Dans : PSG.

Neymar prépare tranquillement son retour au Paris Saint-Germain, mais en Espagne on tire toujours des plans sur la comète pour un deal possible avec le Barça.

Cela va bientôt faire trois ans que Neymar a abandonné le FC Barcelone sans pitié, et depuis la relation entre la star brésilienne du Paris Saint-Germain et le Barça ne s’est pas apaisée, l’attaquant brésilien et le club catalan étant même au cœur de plusieurs procès. Mais pour Sport, tout cela sera oublié dès que Neymar reviendra à Barcelone, ce que le média espère plus que tout. S’il est évident que l’an dernier le retour de la star brésilienne du PSG a été sérieusement étudié, la situation a nettement évolué dans la relation entre Neymar et le duo Leonardo-Al-Khelaifi, et dans le bons sens. L’attaquant se sent bien dans la capitale et son clan le fait ouvertement savoir depuis quelques semaines.

Il n’empêche, Sport insiste et estime que Neymar cache son jeu et veut retrouver le chemin du Camp Nou lors du prochain mercato estival. Mais pour que cette opération, espérée par le média barcelonais, se fasse, il faut que Josep Maria Bartomeu trouve un accord avec le Qatar et c’est peu dire qu’entre les dirigeants du PSG et le patron du FC Barcelone ce n’est pas le grand amour. Toutefois, cette fois le Barça serait prêt à proposer un large choix de joueurs au Paris Saint-Germain pour une opération incluant un ou des échanges. Alors en version « Best of Deluxe », le club catalan aurait proposé Antoine Griezmann, Samuel Umtiti ou Ousmane Dembélé au Paris SG pour débuter les négociations, tout en espérant que Neymar se positionne directement en faveur du FC Barcelone, ce qu'il n'avait pas fait l'an dernier. En mettant Lionel Messi cela pourrait aller plus vite.