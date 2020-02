PSG : Neymar contre Griezmann et Dembélé ? Le Barça s'excite

Dans : PSG.

A plusieurs mois du mercato d'été, le FC Barcelone vit une période délicate et pour se relancer le nom de Neymar circule. Il se dit que le Barça pourrait mettre Griezmann et Dembélé dans le deal avec le PSG.

On le sait, Netflix prépare actuellement un documentaire sur Neymar, des scènes ayant même été tournées récemment au Camp des Loges lors des entraînements du Paris Saint-Germain. Mais la saison 2 de « Neymar au FC Barcelone » est déjà commencée, bien en amont de l’ouverture du mercato estival. Et c’est en Espagne que l’on semble croire que l’Emir du Qatar sera plus sensible aux arguments de Josep Maria Bartomeu l’été prochain qu'il ne l'avait été en 2019. Après les supposées déclarations d’Antoine Griezmann à France-Football, sur ses relations fraiches avec Lionel Messi, et la blessure d’Ousmane Dembélé, absent six mois, El Chiringuito TV affirme qu’un deal se prépare du côté du Camp Nou pour discuter avec le PSG.

José Alvarez, qui œuvre pour cette célèbre émission de télé, affirme que pour réussir ce qui est déjà appelé « l’opération Neymar », le président du FC Barcelone est prêt à inclure Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé dans le transfert. Sur le papier tout cela est bien beau, sauf que du côté du Paris Saint-Germain, Leonardo et Nasser Al-Khalifi sont bien conscients d’avoir un joueur sportivement et économiquement d’une autre planète avec Neymar. Et comme l’a dit un internaute en réponse à José Alvarez : « Quand le Barça va comprendre que le PSG veut de l’argent et pas des joueurs ? ». Cette opération Neymar avec Griezmann et Dembélé semble donc être assez nébuleuse à la fois du côté du FC Barcelone, mais également pour le Paris Saint-Germain.