PSG : Neymar contre Dembélé, Paris rigole encore

Le Barça, qui veut à tout prix se séparer d’Ousmane Dembélé cet hiver, a voulu l’échanger au Paris Saint-Germain contre Neymar une première fois. Le PSG n’a pas pris la peine d’étudier le deal.

En ces dernières heures de mercato hivernal, les téléphones ne cessent de vibrer et surtout du côté de la Catalogne et du FC Barcelone. Ayant écarté Ousmane Dembélé, les Blaugranas auraient tenté un véritable coup de poker. D’après Fabrice Hawkins, journaliste pour différents média français, Joan Laporta et les dirigeants catalans ont demandé au Paris Saint-Germain à inclure Neymar dans un échange avec Dembélé. Sans réponses, c’est ensuite Mauro Icardi qui a été demandé en échange du jeune attaquant français. Un pari osé alors que le PSG a fait du Brésilien le joueur le plus cher de l’histoire, acheté 222 millions d’euros en 2017. Neymar voulait revenir au Barça en 2019 mais les dirigeants parisiens et les propriétaires qataris l’ont défini comme étant intransférable. De plus, le joueur formé à Santos a prolongé l’année dernière au PSG jusqu’en 2025.

Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont laissé le Barça sur répondeur. Malgré les performances de Neymar et de Mauro Icardi qui laissent à désirer. Le Brésilien, actuellement blessé a marqué 3 buts cette saison, Icardi en compte 5. A Paris, cette proposition n’a même pas été étudiée une seule seconde avec sérieux. Il faut dire que les liens entre Parisiens et Barcelonais ne sont pas au beau fixe, surtout après le départ de Léo Messi dans la capitale française. Ousmane Dembélé, en fin de contrat fin juin à Barcelone, devrait donc quitter les Blaugranas gratuitement pour aller…au PSG mais l'été prochain où il pourrait remplacer Kylian Mbappé qui ira lui librement au Real Madrid, faisant du Barça le dindon de la farce.