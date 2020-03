PSG : Offre en bois pour Neymar ? L'Emir va rigoler

Dans : PSG.

Excellent avec le PSG face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions, Neymar ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait au mercato.

Et pour cause, une prolongation de contrat à Paris était évoquée au début de l’année 2020 mais depuis, l’intérêt du FC Barcelone dans l’optique d’un transfert cet été se fait de nouveau sentir. En Espagne, le Mundo Deportivo indiquait mardi que Barcelone avait renoncé à s’appuyer sur le point de règlement de la FIFA qui permet aux joueurs de plus de 27 ans qui sont dans un club depuis trois ans et qui n’ont pas prolongé de se voir fixer un prix de départ non contestable par le club, le PSG dans ce cas précis. En interne, Barcelone mise plutôt sur l’envie de Neymar de revenir au Camp Nou afin d’y évoluer aux côtés de Lionel Messi et de Luis Suarez pour boucler le deal, plutôt que d'entrer en guerre juridique avec Paris.

Mais comme l’été dernier, ce n’est pas convaincre Neymar qui sera le plus compliqué pour Barcelone, mais bien trouver un accord financier avec le Paris SG. Et pour parvenir à faire céder Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, la direction catalane envisage sérieusement de soumettre une offre qui n’est pas sans rappeler certaines rumeurs de l’été dernier puisque le Corriere della Sera indique en ce milieu de semaine qu’un échange avec Philippe Coutinho, prêté cette saison au Bayern Munich mais qui ne devrait pas rester en Allemagne à l’issue de la saison, est envisagé. Une proposition qui pourrait séduire Paris, qui n’a jamais caché son intérêt pour l’ancien meneur de jeu de Liverpool, à condition bien-sûr que le FC Barcelone rajoute une somme d’argent avoisinant les 100 ME. Par ailleurs, le média italien évoque également la situation d’Ivan Rakitic, que Barcelone est toujours prêt à mettre dans la balance, mais qui n’intéresserait pas plus que cela la direction du PSG pour l’instant…