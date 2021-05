PSG : Neymar chambré, moi aussi je veux jouer avec Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

Interrogé sur le joueur avec qui il aimerait bien jouer avant la fin de sa carrière, Neymar a été franc, et a confié qu’il adorerait évoluer avec Cristiano Ronaldo à ses côtés.

A l’heure où le Portugais pourrait partir de la Juventus après trois années mitigées, le message a forcément fait du bruit des deux côtés des Alpes. Mais la manière de faire du Brésilien du PSG dérange visiblement. Ainsi, lors d’un débat sur ESPN, le spécialiste des transferts Julien Laurens a expliqué que Neymar devait arrêter d’agir comme un enfant gâté, et se concentrer sur son jeu avec Paris plutôt que sur les joueurs avec qui il aimerait bien évoluer.

« Il y a quelques temps il voulait jouer à nouveau avec Messi. Maintenant, il veut jouer avec Cristiano Ronaldo. Demain, il va vouloir jouer avec Frank Leboeuf (qui était sur le plateau d’ESPN). On ne peut pas mettre tout le monde dans son équipe. Ce sera ou Cristiano Ronaldo, ou Lionel Messi, et ils sont tous les deux trop vieux. Je veux aussi jouer avec Cristiano Ronaldo si je peux choisir, il viendra dans mon équipe du dimanche. Mais là, c’est fou, on ne peut pas toujours avoir ce qu’on veut, surtout dans le football », a balancé Julien Laurens, pour qui le PSG doit rapidement tempérer Neymar dans ses rêves.

A ce sujet, un test grandeur nature sera effectué cet été, puisque Neymar veut être libéré pour la Copa America puis pour les Jeux Olympiques. A savoir un été très chargé et une absence totale de préparation en vue de la saison prochaine. De quoi faire peur aux dirigeants du PSG, qui vont devoir s’opposer à la présence du Brésilien à Tokyo pour les JO. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, qui ont toujours tout pardonné à Neymar, se montreront-ils toujours aussi ferme au moment venu ? La réponse vaudra son pesant d’or, surtout pour un joueur très souvent blessé, et qui n'a disputé qu'un match sur deux depuis qu'il a signé au Paris SG.