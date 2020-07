PSG : Neymar chambré à Bergame, ils vont l'énerver

Dans : PSG.

Victime d’une grosse entorse de la cheville contre Saint-Etienne vendredi, Kylian Mbappé n’a quasiment aucune chance de jouer face à l’Atalanta Bergame le 12 août.

Un véritable coup dur pour le Paris Saint-Germain au vu de la forme étincelante affichée par l’international français depuis le début de la préparation. Affuté et motivé comme rarement, Kylian Mbappé manquera cruellement à Thomas Tuchel pour le choc face à l’Atalanta en Ligue des Champions. Un constat d’autant plus valable qu’Angel Di Maria sera également absent, l’Argentin étant suspendu à la suite d’un carton jaune reçu lors du match retour des huitièmes de finale contre le Borussia Dortmund. A l’Atalanta Bergame, c’est évidemment avec un soulagement que l’absence de Kylian Mbappé a été accueillie.

Et du côté des médias du nord de l’Italie, on se veut très provocateur à l’égard du PSG et des autres joueurs de l’effectif. Pour preuve, le Corriere di Bergamo a dédié la Une de son édition de mardi à la blessure de Kylian Mbappé avec le titre suivant « Le PSG perd son joueur le plus fort ». Une pique évidemment adressée à Neymar, plus gros salaire de l’effectif parisien mais dont le statut de joueur le plus important de l'équipe est clairement remis en cause au vu de l’explosion de Kylian Mbappé au plus haut niveau. Nul doute qu’avec ce genre de message subliminal, la presse régionale de Bergame va gonfler à bloc Neymar dans l’optique de ce match de Ligue des Champions. En espérant pour le Paris SG que cela contribue à ce que l’international auriverde réalise un très gros match à Lisbonne face aux coéquipiers de Duvan Zapata. Avant cela, le PSG doit toutefois bien négocier sa finale de la Coupe de la Ligue.