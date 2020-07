PSG : Mbappé blessé, Al-Khelaïfi lui fait une promesse choc

Dans : PSG.

Kylian Mbappé est très incertain pour le match face à l'Atalanta en Ligue des Champions. Le sprint pour le voir revenir à temps a débuté, mais le PSG prévient tout le monde.

Depuis le déconfinement et la reprise des entrainements, la priorité du PSG a toujours été d’éviter les blessés pour arriver, si ce n’est en pleine forme, au moins au complet en Ligue des Champions. Le Paris SG a perdu Thilo Kehrer et Abdou Diallo ces derniers temps, mais c’est surtout l’état de santé de Kylian Mbappé qui cristallise toutes les inquiétudes. Touché de plein fouet par un tacle dangereux de Loïc Perrin, l’attaquant français en a pour trois semaines et est donc très incertain pour la confrontation face à l’Atalanta Bergame. La course contre la montre a débuté, pour un joueur qui récupère habituellement vite, même si une entorse sévère à la cheville provoque forcément une date incompressible de cicatrisation. Le PSG et son staff médical vont tout faire pour que le champion du monde soit présent face aux Italiens, surtout que Di Maria, suspendu, sera déjà absent. Mais jusqu’où sont prêts à aller les Parisiens pour pouvoir compter sur Kylian Mbappé ?

L’Equipe y répond ce mardi, dévoilant que Nasser Al-Khelaïfi a donné ses directives concernant l’état de santé de sa star, et qu’il n’y aurait pas de prise de risque inconsidérée pour le faire jouer si son état de santé ne le permettait pas. Le PSG n’alignera Mbappé que s’il ne court aucun risque d’aggravation, et que les perspectives de rechute sont écartées. Une jauge toujours difficile à cerner, sachant qu’il y a les examens d’un côté, et le ressenti du joueur, qui peut très bien jouer avec la douleur sur une fin d’entorse. Néanmoins, même si une élimination face à Bergame causerait de graves dégâts au club, aligner coûte que coûte son numéro 7 n’est pas prévu pour le PSG, qui rêve d’un scénario où l’équipe de Thomas Tuchel se qualifierait pour récupérer ensuite Mbappé quelques jours plus tard pour les demi-finales.