PSG : Neymar, cet artiste qui pourrait « contaminer » le Real

Alors que le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus Turin a été officialisé depuis deux semaines, le Real Madrid n’a toujours pas bouclé le transfert de son remplaçant. Eden Hazard, Kylian Mbappé, Neymar… Les noms sont nombreux à filtrer dans la presse espagnole. Mais difficile de savoir, pour l’heure, quelle est la priorité de l’état-major madrilène. Du côté des supporters, un nom fait l’unanimité : celui de Kylian Mbappé. Le Français fait rêver tout le monde… contrairement à Neymar.

Interrogé par ABC, l’ancien cycliste professionnel Oscar Pereiro, fan avéré du club merengue, a confié qu’il ne voulait pas du Brésilien dans l’effectif de Julen Lopetegui. « Quel renfort pour le Real Madrid ? Neymar, non. C’est un artiste avec le ballon, mais je crois que c’est un joueur qui peut contaminer le vestiaire. Si tu me donnes le choix entre Neymar et Mbappé, je préfère le second. Mais je pense que le départ de Cristiano Ronaldo ne peut pas être comblé par un seul joueur » a confié ce supporter historique du Real Madrid. Un sentiment partagé par de nombreux fans du club merengue. Et ce n’est sans doute pas l’état d’esprit affiché par le n°10 du PSG au Mondial qui va faire changer d’avis les Espagnols…