PSG : Neymar célèbre un but de Benzema, Tik Tok déraille

Neymar a l'art de mettre le feu aux réseaux sociaux, et c'est le cas ce week-end après une brève apparition de la star du PSG sur Tik Tok.

Star du football, Neymar Jr l’est également sur les réseaux sociaux. Et après Facebook, Twitter et Instagram, le footballeur brésilien du Paris Saint-Germain a posé ses valises sur Tik Tok. En l’espace de quelques jours, Neymar a multipliés les abonnés, et ce dimanche, ils sont déjà plus de 2,8 millions à suivre les courtes vidéos de l’attaquant sur ce média propriété d’une société chinoise. Et forcément, cette popularité permet au joueur parisien de faire le buzz, ses faits et gestes étant scrutés à la loupe.

La preuve, vendredi soir, vautré dans l’immense canapé de son domicile en région parisienne, Neymar assistait au match entre le Real Madrid et Alavès. Et après le but de Karim Benzema à la 11e minute, la star de la Seleçao et du PSG a fêté cela avec une petite danse de célébration, tout cela filmé par un de ses amis et rapidement relayé sur Tik Tok. Pour les supporters du Real Madrid, il est évident que le joueur brésilien a montré là toute l’admiration qu’il avait pour les Merengue, tandis que pour ceux du FC Barcelone cette danse était la preuve ultime que Neymar n’avait plus rien à faire du Barça, cette célébration en faveur de l’ennemi juré étant relayée sur l'ensemble des sites pro-Barcelone.