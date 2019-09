PSG : « Neymar casse toi », le Parc des Princes va faire du bruit

Dans : PSG, Ligue 1.

C’est ce samedi après-midi que Neymar pourrait faire son grand retour sous le maillot du Paris Saint-Germain, plus de quatre mois après sa dernière apparition à Angers.

Un retour qui sur le plan sportif permettra au PSG de récupérer un joueur de talent. Mais pour le reste, cela pourrait être beaucoup moins enthousiasmant. En effet, le club de la capitale a fait passer quelques messages pour prévenir les supporters qu’il fallait enterrer la hache de guerre. Mais toujours aucun signe dans le clan Neymar, qui ne cherche pas spécialement à calmer le jeu ou à faire amende honorable de son désir de quitter le Paris Saint-Germain. Et ça, les supporters vont lui faire payer ce samedi face à Strasbourg.

Le Brésilien devrait connaître ses premières minutes de temps de jeu de la saison avec le PSG, et selon Le Parisien, le public du Parc des Princes lui prépare le même accueil que face à Nîmes, où il n’était pas présent mais avait forcément entendu parler des banderoles et des chants à son encontre. Le club de la capitale a beau miser sur le tassement de cette affaire et le talent du joueur pour faire taire les sifflets sur le long terme, une prise de parole de la part de Neymar aurait certainement permis de passer l’éponge plus facilement. Car si le numéro 10 du PSG songeait à quitter le club depuis le début de l’été, ce ne sont pas les copieux sifflets qui l’attendent de la part de son public qui vont le faire changer d’avis.