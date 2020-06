PSG : Neymar capitaine, l'idée folle est lancée !

Dans : PSG.

Le départ annoncé de Thiago Silva du Paris Saint-Germain oblige le club de la capitale à réfléchir sur le dossier du capitaine.

Sauf improbable retournement de situation, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo vont devoir désigner le futur titulaire du brassard de capitaine du PSG, Thiago Silva n’ayant pas été prolongé. Evoquant le départ de l’expérimenté défenseur brésilien du Paris Saint-Germain, Omar da Fonseca n’est pas vraiment peiné, mais pour devenir capitaine du Paris SG, l’ancien joueur, désormais consultant vedette de BeInSports a une idée qui pourrait faire du bruit si les dirigeants parisiens décidaient de la suivre.

Avant de désigner son capitaine idéal, Omar da Fonseca explique ce qui l’incite à ne pas regretter le choix du PSG de ne pas conserver Thiago Silva. « Pour Thiago Silva, on peut longtemps discuter de la situation mais on ne peut pas remettre en question le joueur qu'il est ou qu'il a été. Il a souvent été critiqué car c'est un joueur plus sensuel que teigneux ! On ne peut pas le mettre dans la même catégorie que Sergio Ramos ou Diego Godin. Thiago Silva, c'est le Franz Beckenbauer moderne. Au Paris Saint-Germain, il a beaucoup apporté. Néanmoins, sur des situations de matchs spécifiques, on aurait aimé autre chose de sa part : de la mauvaise haleine, de la barbe (...) Parfois, on aurait voulu que Thiago Silva se déguise en Sergio Ramos. Pas en joueur violent mais en homme plus viril, âpre. Des aptitudes que son poste réclame !, explique Omar da Fonseca avant de se lancer sur le dossier du brassard. Marquinhos ? Alors, déjà, je veux Marquinhos en défense centrale et surtout pas milieu de terrain. Le voir en 6, ça me... . Et Neymar, il veut être capitaine ? S'il reste cet été, il faut lui donner le brassard. »