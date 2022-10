PSG : Neymar c'est zéro à côté de Messi, Carine Galli balance

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec huit buts, Neymar montre un autre visage que lors de la précédente saison au PSG. Assez pour retrouver son meilleur niveau ? Le Brésilien pense que oui mais ce n'est pas le cas de Carine Galli, laquelle juge les statistiques trompeuses.

La MNM porte enfin son nom au PSG. Alors que la saison passée seul Kylian Mbappé performait, cette fois-ci les trois stars parisiennes sont dans une forme satisfaisante. Cela se ressent dans les statistiques puisque Neymar et Kylian Mbappé partagent la tête du classement des buteurs en Ligue 1 tandis que le Brésilien est co-meilleur passeur avec Lionel Messi. Le changement le plus notable est à mettre à l'actif de Neymar, complétement largué lors du dernier exercice et même proche d'un départ au mercato estival.

Neymar, c'est bien en-dessous de Messi au PSG

La star brésilienne est de nouveau heureuse sur le terrain avec le PSG, retrouvant ses sensations et ses qualités techniques sur la scène nationale mais aussi européenne. De quoi se demander si le Neymar période 2014-2018 n'est pas de retour sur la planète football. L'intéressé lui-même admet ses progrès auprès de la chaîne du club. « Je suis beaucoup plus complet qu’avant », a t-il confié à PSG TV. Voit-on le Neymar le plus fort de toute sa carrière ? Carine Galli ne le pense pas. Pour elle, le Brésilien a encore beaucoup de manques et de soucis de comportement. Il n'arrive pas à la hauteur de son coéquipier au PSG Lionel Messi.

« Je partage pas du tout les propos de Neymar. [...] Sur les dernières semaines, je trouve que c’est vraiment Messi qui a pris le lead sur les trois. Et puis, Neymar je ne me contente pas de cela. Est-ce que je l’ai trouvé très bon à Benfica ? La réponse est non. Contre Nice ? Non. Au Maccabi Haifa ? Non. Et, en plus, on est dans une première partie de saison où ce que le PSG propose n’a pas ou peu d’importance. On le veut bon lors des matchs qui comptent pour amener le PSG à la victoire finale en Ligue des champions. Et surtout quand il nous dit la meilleure version, évidemment que le Neymar des débuts plus aérien me plaisait plus. […] Il sort toujours de ses matches. A Benfica, son attitude avec le quatrième arbitre c’est inadmissible. Il n’a pas changé par rapport à tous les travers qu’il avait malheureusement », a t-elle développé dans l'Equipe de Greg. Pour le moment, le PSG n'a pas à faire la fine bouche et espère que Neymar pourra surtout être au maximum sur le terrain dans les prochains mois.