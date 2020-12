PSG : Neymar c'est Ronaldinho, il ruine sa carrière

Dans : PSG.

Recruté contre un chèque de 222 millions d’euros en 2017, Neymar n’a pas encore pleinement répondu aux attentes placées en lui au sein du Paris Saint-Germain.

Il y a trois ans et demi, le club de la capitale recrutait le meilleur joueur du moment en provenance du Barça. Avec Neymar, le PSG réitérait sa volonté de finir sur le toit de l’Europe en Ligue des Champions. Mais alors que l’année 2020 va bientôt se terminer, le PSG n’a toujours pas soulevé la coupe aux grandes oreilles. Même si Neymar a porté Paris jusqu’en finale l’été dernier, le Brésilien n’a pas encore rempli sa mission en France. De nouveau plongé en pleine polémique au Brésil, avec sa fête XXL pour le Nouvel An, l’attaquant de 28 ans n’est pas loin d’être considéré comme un flop par Sébastien Piocelle.

« Cette grosse fête en plein Covid, c’est à l’image de Neymar. Dans la démesure, l’excès. Ce qui me choque le plus, c’est rapport au Covid. Après, sa blessure, ça passe vu ce que le PSG lui a laissé faire par le passé, avec notamment un anniversaire en béquilles. Après, il est en vacances au Brésil, il a le droit de profiter. C’est un moment pour décompresser. Mais là, autant de personnes sur cinq jours, c’est faire la fête pour faire la fête… Neymar, ça restera un superbe joueur, mais il ne sera jamais un très grand joueur. Il me fait penser à Ronaldinho. C’est un magicien sur le terrain, mais c’est tout, le génie ne suffit pas, un joueur doit être sérieux en dehors du terrain. Il n’a jamais eu le Ballon d’Or, il va avoir 29 ans. À Paris, il joue moins de matchs qu’au Barça. Pour moi, Neymar est sur le déclin. Sur quelques matchs, il sera capable de faire des choses incroyables grâce à son talent. Mais cette polémique est vraiment décevante… La crise du Covid, c’est grave. Neymar est une star mondiale. Il se doit de montrer l’exemple. Cet évènement passe vraiment mal… Mais au final, je ne suis même pas surpris », a lancé le consultant de RMC, qui espère que Neymar prendra enfin de bonnes résolutions pour 2021 et la suite de son aventure à Paris, où il pourrait d’ailleurs prolonger.