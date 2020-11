PSG : Neymar bradé à 100ME, le chantage de Barcelone ?

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a débuté les négociations avec le clan Neymar pour une prolongation, mais à Barcelone on pense pouvoir faire revenir la star brésilienne à un prix affolant.

Leonardo l’a annoncé cette semaine, le Paris Saint-Germain a bien l’intention de prolonger ses stars, avec évidemment en tête de gondole Neymar et Kylian Mbappé. Plusieurs échos venus du côté brésilien affirment que la star est prête à signer une extension de son contrat, lequel s’achève en 2022, si le PSG maintient son salaire de 36ME par an et garde des atouts sportifs pour rafler enfin la Ligue des champions. Mais du côté du FC Barcelone, le départ de Josep Maria Bartomeu a remis de l’huile sur le feu concernant le dossier Neymar. Si vendredi Sport annonçait que des candidats à la présidence du club catalan voulaient faire du retour du joueur brésilien un argument de campagne, le quotidien sportif proche du Barça affirme que les Blaugrana ont un plan pour permettre à Neymar de faire son retour à Camp Nou sans exploser les finances très fragiles du club.

Pour cela, le FC Barcelone veut jouer avec les nerfs de Leonardo en incitant Neymar à ne pas prolonger, afin de prendre la main dans les négociations avec le PSG puisque la star brésilienne n’aura plus en 2021 qu’un an de contrat avec Paris. Alors, le Barça pourrait proposer 100ME et pas un centime de plus à Nasser Al-Khelaifi afin qu’il lui cède son joueur, qui un an plus tard serait libre de signer où il le souhaite. Un deal à prendre ou à laisser, histoire de faire comprendre au Paris SG que c'est le joueur qui a les cartes en main. A ce prix-là, il ne fait nul doute que du côté de Doha on risque de s’étouffer et de conseiller aux dirigeants barcelonais de ne pas prendre le Qatar pour un gros pigeon bien dodu, quitte à contrarier Neymar comme en 2019.