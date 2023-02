PSG : Neymar blessé, la réaction allemande est effrayante

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis dimanche et le match contre Lille, tout le PSG tremble pour Neymar. Le Brésilien a été touché à la cheville et est très incertain pour le déplacement au Bayern en mars. Une mauvaise nouvelle pour les Parisiens ?

L'infirmerie du PSG est très sollicitée en ce moment. Après Kylian Mbappé touché à la cuisse à Montpellier le 1er février dernier, les Parisiens ont du soigner tour à tour : Marco Verratti, Lionel Messi et désormais Nuno Mendes avec Neymar depuis dimanche. Face à Lille, le latéral portugais est sorti en première période pour une blessure musculaire a priori sans gravité puisqu'il va reprendre l'entraînement cette semaine. C'était autre chose pour la star brésilienne, victime d'une entorse à la cheville avec une lésion ligamentaie comme cela a été précisé mardi soir dans un communiqué médical. Neymar sera absent pour le Classico au Vélodrome dimanche prochain contre l'OM et il devrait manquer les prochaines semaines de compétition.

Neymar inutile au PSG et incendié par Magath

Sa présence pour le huitième de finale retour de C1 à Munich est donc très incertaine, et semble même désormais impossibl. Un vrai coup dur pour le PSG qui compte énormément sur sa MNM pour renverser les Allemands et rattraper le but de retard du match aller. Néanmoins, la légende allemande Felix Magath a tenu à rassurer les supporters parisiens. Pour lui, ce forfait n'est pas du tout négatif pour le PSG. L'ancien entraîneur du Bayern Munich n'apprécie pas du tout le Brésilien, lequel n'est selon lui qu'un simple dribbleur impossible à inclure dans un collectif. Et finalement, il pense que cette énième blessure du numéro 10 de la Seleçao et du PSG est un vrai atout pour l'équipe de Christophe Galtier qui devra s'imposer le 8 mars prochain à l'Allianz Arena pour espérer continuer sa route en Ligue des champions.

ALLEZ PSG … Tous ensemble ❤️💙 pic.twitter.com/nQxWCL24BR — Neymar Jr (@neymarjr) February 15, 2023

Et le joueur allemand de taper dur sur Neymar. « Neymar, ce n'est pas du football. Je n'ai rien contre lui, mais je ne peux que constater. Ce que j'ai vu contre le Bayern, c'était du football old-school. En tant que spectateur, je regarde ce qu'un joueur peut apporter à son équipe et comment il contribue à la réussite de la rencontre. Que Neymar soit bon techniquement, oui. Mais combien de joueurs dans le monde sont techniquement bons et capables de garder le ballon devant ? Cela ne fait pas de vous un bon footballeur. Si on ne s'engage pas, une belle technique ne sert à rien. Même en étant rapide, ça ne sert à rien. Il n'y a alors aucune influence sur le jeu. C'est pourquoi je pense qu'il n'est pas bon pour le Bayern que Neymar soit absent », a t-il affirmé auprès de Sky Sport Deutschland.

Le PSG meilleur sans Neymar, il y croit

A voir cependant qui remplacera le Brésilien à l'Allianz Arena. Car ussi critiquable soit-il, Neymar n'en reste pas moins l'un des meilleurs atouts offensifs du PSG et ses remplaçants sont encore loin d'atteindre son niveau. Cependant, Magath n'est pas le seul à se dire que finalement ce forfait plus que probable est une bonne chose pour les champions de France. Daniel Riolo a même déclenché une polémique en affirmant qu'en interne, certains membres du Paris Saint-Germain étaient, eux aussi, convaincus que l'absence de Neymar face au Bayern Munich rendait service à Christophe Galtier tant la star brésilienne n'était plus vraiment un atout pour les champions de France. Dans deux semaines, on saura si ceux qu pensent cela avaient raison concernant Neymar.