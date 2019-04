PSG : Neymar bientôt de retour, Tuchel lâche un indice

Dans : PSG, Ligue 1.

Eloigné des terrains depuis le 23 janvier, Neymar sera-t-il opérationnel pour la finale de la Coupe de France, le 27 avril prochain ? Thomas Tuchel l’espère. Et visiblement, le coach allemand a bon espoir de pouvoir compter sur son meilleur joueur à cette occasion. En conférence de presse, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund a effectivement donné des nouvelles rassurantes de l’ancien attaquant du FC Barcelone.

« Neymar est avec nous, il se sent très bien. Il est avec le groupe, il n’a pas de douleurs et il travaille dur. J’ai l’impression qu’il est très confiant et qu’il veut revenir très vite sur le terrain » a expliqué Thomas Tuchel, content de voir le retour en forme de Neymar à l’entraînement. Pour rappel, le Brésilien n’a pas été retenu dans le groupe parisien pour le déplacement à Nantes, mercredi soir à 19 heures. Un groupe totalement décimé, où ne figurent pas Cavani, Thiago Silva, Marquinhos ou encore Meunier pour ne citer qu'eux...