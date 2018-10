PSG : Neymar balance et exige une sanction contre les fans de l'OM

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Comme la saison dernière, Neymar a été la cible n°1 des supporters de l’OM dimanche soir lors du Classique au Stade Vélodrome.

Si les sifflets sont de bonne guerre, Jacques-Henri Eyraud et les dirigeants phocéens regretteront certainement les projectiles lancés par les fans marseillais sur le Brésilien à chaque corner. Après la rencontre, l’ancienne star du Barça ne s’est pas privée pour balancer et réclamer des sanctions à l’encontre des supporters de l’Olympique de Marseille.

« C'était dur. C'était un manque de respect, pas que pour moi mais même pour les joueurs de Marseille et pour le football. Je pense que ce n'est pas correct. Et il n'y a pas que les arbitres. Les autorités qui dirigent la Ligue 1 doivent prendre des décisions parce que ça ne peut pas arriver à chaque fois qu'on vient ici. C'est très dangereux. Ils ont jeté une bouteille en verre et si on reçoit ça sur la tête, ça peut couper et faire mal. Je ne suis pas d'accord et j'espère que les dirigeants prendront des décisions là-dessus » a expliqué Neymar, qui avait pété les plombs la saison dernière en se faisant exclure au Vélodrome. Dimanche, il s’est montré plus serein et a ainsi été décisif en délivrant une passe décisive pour Draxler dans les arrêts de jeu.