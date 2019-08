PSG : Neymar au trou pendant six mois, Dugarry conseille Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Ligue 1.

A deux semaines de la fin du marché des transferts, il est toujours impossible de savoir où jouera Neymar la saison prochaine.

Le PSG acceptera de se séparer de son numéro 10 à condition seulement d’avoir une offre digne d’intérêt, ce que le FC Barcelone ne semble pas en mesure de lui offrir actuellement. Dans l’ombre, le Real Madrid, voire la Juventus, guettent une avancée ou une possibilité de récupérer la star brésilienne au dernier moment. Pendant ce temps, Neymar ne joue pas et personne n’est gagnant. Et s’il venait à rester au PSG, le Brésilien pourrait subir la vengeance de ses dirigeants. C’est du moins ce que rêve de voir Christophe Dugarry.

« Moi dans ce dossier, je mets Neymar au placard ! Il a dit qu’il voulait partir depuis des mois. Au 1er août, tu n’as pas trouvé de solution, tu mets Neymar au placard. Je le sanctionne, un ou deux mois, et après il fait la saison avec le club. S’il faut le payer à rien faire, et bien tu le fais. Un club comme le PSG peut se permettre de mettre la pression à ce joueur. Ce joueur, tu en as besoin sur les six derniers mois. Tu le laisses ruminer pendant les six premiers mois. Il faut lui remettre la tête à l’endroit », a demandé le consultant de RMC, qui sait toutefois très bien que le PSG ne se privera jamais d’un tel talent pendant une moitié de saison, ce qui serait une aberration sportive, financière et commerciale.