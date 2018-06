PSG : Neymar au Real, Perez sort un énorme argument

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Triple vainqueur de la Ligue des Champions, Florentino Perez est un président comblé avec le Real Madrid.

Mais il a devant lui une nouvelle mission, celle de reconstruire une équipe capable de maintenir le très haut niveau de ces dernières années. Le départ de Zinedine Zidane a officialisé encore plus ce renouvellement, et le président de la Maison Blanche s’est fixé un énorme objectif pour l’avenir. Il s’agit tout simplement de remplacer Cristiano Ronaldo par Neymar. Comme le raconte le journal espagnol Sport, le patron des Merengue a déjà manqué deux fois le recrutement du Brésilien. Quand ce dernier est passé de Santos à Barcelone, où il n’a pas réussi à avoir le dernier mot dans les négociations, et quand il a été pris de court par l’attaque surprise du PSG l’été dernier.

Mais pour parvenir à ses fins, Perez sait ce qu’il doit faire, et selon le journal espagnol, le président madrilène travaille au corps le père de Neymar depuis déjà plusieurs semaines. Les deux hommes ont convenu qu’un transfert cet été était quasiment impossible à régler, mais leur grand objectif sera de trouver un accord qui conviendra à tout le monde en juin 2019. L’argument clé de Perez dans ce dossier ? L’assurance que, avec Messi et Cristiano Ronaldo vers la fin de leur carrière, Neymar pourra profiter de l’exposition de la Liga et du plus grand club au monde pour remporter enfin le Ballon d’Or, ce qu’il ne pourra pas faire à Paris. Un discours qui pourrait avoir son poids, même si le PSG aura également son mot à dire dans cette affaire.