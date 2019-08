PSG : Neymar au Real Madrid, le coup du siècle se précise !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Mercredi, la presse espagnole s’enflammait autour de négociations possibles entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid pour le transfert de Neymar au mercato. Le quotidien Sport affirmait que le club merengue était prêt à offrir 120 ME en plus de Luka Modric pour se payer le n°10 du PSG. L’information demandait évidemment à être confirmée, la presse espagnole ayant tendance à rapidement s’enflammer sur le sujet. Mais visiblement, il n’y a pas que du faux dans cette rumeur puisque ce jeudi, c’est le très sérieux média anglais Sky Sports qui confirme des négociations Real-Paris.

« Le Real Madrid est en pourparlers avec le Paris Saint-Germain au sujet de la signature de Neymar, selon les sources de Sky Sports » affirme le média britannique, avant de poursuivre. « L’attaquant brésilien du PSG souhaite quitter le club cet été après son départ de Barcelone en 2017. Mais les champions de France n’ont toujours pas reçu d’offre formelle ». Cette offre tant attendue pourrait donc finalement venir du Real Madrid, ce qui ne serait pas pour déplaire à Nasser Al-Khelaïfi, lequel entretient de bien meilleures relations avec Florentino Pérez qu’avec le président catalan Josep Maria Bartomeu. Reste maintenant à voir si un accord financier sera trouvé entre les deux écuries…