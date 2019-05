PSG : Neymar au Real, c'est mort, Ronaldo dit pourquoi

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le Real Madrid qui doit renouveler son attaque et qui cherche une superstar, et Neymar qui n’arrive pas à aider le PSG franchir un cap sur le plan européen, le rapprochement a déjà été fait à de maintes reprises par la presse espagnole ces derniers mois. Pourtant, le clan brésilien s’est montré très clair : l’été sera calme en ce qui concerne l’ancien barcelonais. Une remarque confirmée par un dirigeant d’un club espagnol très bien placé. Il s’agit de Ronaldo, ancien buteur du FC Barcelone et du Real Madrid bien sûr, et qui est désormais président du club de Valladolid. Mais l’ancien avant-centre du Brésil, qui adorerait voir Neymar revenir en Liga, n’est toutefois pas dupe, comme il l’a expliqué dans une conférence de presse pour un sponsor.

« Ce sont des choses qui reviennent depuis de nombreuses années. Il y a des rumeurs, mais je pense qu’il n’y a rien avec le Real Madrid. Tout le monde aimerait l’avoir, mais Neymar n’est pas sur le marché », a prévenu Ronaldo, persuadé que le fait qu’il n’y ait aucune clause libératoire dans le contrat du « Ney » au PSG empêche tout transfert éventuel. Le club parisien est bien de cet avis.