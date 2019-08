PSG : Neymar au FC Barcelone, le Qatar a gagné par KO !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Leonardo a laissé la porte ouverte à d'éventuelles négociations jusqu'à lundi minuit concernant le transfert de Neymar au FC Barcelone, mais ce samedi midi Larçal Lorente, journaliste catalan qui travaille pour plusieurs médias proches du Barça, affirme que cette fois plus aucune offre n'arrivera sur le bureau de Nasser Al-Khelaifi et et Neymar restera donc cette saison au Paris Saint-Germain.

« C’est définitif ! Le Barça ne signera pas Neymar. Dembélé refuse de quitter Barcelone pour le PSG et Bartomeu considère qu'il est impossible de réaliser un investissement économique assu important pour ramener le Brésilien au Camp Nou. Il reste encore 72 heures avant la fermeture du marché, mais la décision est prise ! », annonce le journaliste espagnol, qui ne croit pas que les dirigeants barcelonais reviendront à la table des négociations avec le PSG pour essayer de trouver une solution. Dans son bras de fer avec l'Emir du Qatar sur ce dossier Neymar, c'est Doha qui semble avoir gagné. Attendons tout de même jusqu'à lundi minuit...