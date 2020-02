PSG : Neymar au coeur d'une peur panique à Paris ?

Dans : PSG.

La gestion du dossier Neymar par le PSG depuis deux semaines laisse pas mal de monde dubitatif, d'autant que désormais Dortmund se profile. La peur s'est-elle encore emparée du Paris SG ?

Pour les supporters du Paris Saint-Germain il sera dit que rien ne sera facile quand les huitièmes de finale de la Ligue des champions se profilent. Alors que Neymar était dans une forme éblouissante et semblait en mesure de faire oublier ses deux saisons précédentes à ce stade de la Ligue des champions, l’attaquant de la Seleçao et du PSG s’est blessé aux côtes il y a deux semaines contre Montpellier. Un problème qui ne semblait pas réellement sérieux, Neymar ayant même joué 45 minutes sans souci face au MHSC. Mais depuis, le joueur brésilien a été mis au repos, enchaînant les absences, au point même que s’il joue mardi contre Dortmund ce sera une première depuis cette fameuse rencontre face à Montpellier.

Englué dans une communication hasardeuse sur le cas Neymar, Thomas Tuchel se veut à la fois confiant et prudent. Et l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain semble clairement sous pression et incapable de trouver les bons mots pour commenter la situation de Neymar. Dans Le Parisien, Dominique Sévérac constate qu’une fois de plus le PSG se prend les pieds dans le tapis au sujet de l’ancien joueur du Barça. « Plutôt que de précautions, il faudrait plutôt évoquer une peur panique liée à son absence et une gestion baroque d’un joueur décidément plus fort que le club. Le PSG a ainsi préféré mettre son maître à jouer sous cloche depuis plus de deux semaines, craignant qu’il aggrave son mal, qu’il se blesse ailleurs, qu’un duel ne vienne à nouveau ruiner le plan initial qui consiste cette saison à enfin disputer les sommets au complet, au moins avec les éléments majeurs (…) Au camp des Loges, personne ne veut prendre la responsabilité d’un nouvel échec que représenterait son absence, au sein d’une écurie où tout le monde se surveille (...) Le club a peur, l’attaquant a peur, tout le monde a peur », explique le journaliste qui suit au quotidien l’actualité du Paris Saint-Germain. Il est vrai que dans ce dossier Neymar ce n’est pas la première fois que Nasser Al-Khelaifi et le staff du PSG se perdent un peu. Espérons quand même pour Paris que cela ne tourne pas une nouvelle fois à la catastrophe contre Dortmund.