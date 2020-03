PSG : Neymar au Barça, un sacrifice historique exigé !

Dans : PSG.

Plus que jamais intéressé par le retour de Neymar, le FC Barcelone va devoir consentir à de nombreux efforts pour boucler la venue du meneur de jeu du PSG.

Et pour cause, l’opération s’annonce particulièrement coûteuse pour Barcelone, qui devra dépenser environ 150 ME pour convaincre le Paris Saint-Germain en plus d’assumer les émoluments colossaux de Neymar, lequel touche près de 3 ME par mois dans la capitale. Ces derniers jours, il est beaucoup question des transferts de Coutinho, de Rakitic ou de Dembélé afin de financer ce transfert. Mais pour le journaliste de Sky Sports, Guillem Balague, ces trois départs ne suffiront pas. Lors d’un échange avec les lecteurs de Marca, l’insider a calmé l’ambiance autour d’un possible transfert de Neymar au Barça, indiquant que le club blaugrana était dans l’obligation de sacrifier sept à huit joueurs au minimum pour sortir du rouge financièrement et envisager un transfert du Brésilien.

« Neymar veut revenir. Nous le disons depuis plusieurs semaines et cela se confirme. Oui, c’est possible que Neymar signe au FC Barcelone cet été. Mais les dirigeants devront vendre sept ou huit joueurs de leur équipe actuelle pour lever suffisamment de fonds pour assumer son transfert et son salaire » a clamé le journaliste. Autant dire que les conditions ne sont donc pas réunies pour que le retour de Neymar au FC Barcelone prenne forme cet été, à moins d’un improbable retournement de situation comme par exemple l’utilisation du point de règlement de la FIFA qui permet aux joueurs étant dans un club depuis au minimum trois ans sans y avoir prolongé et ayant un âge supérieur ou égal à 27 ans de bénéficier d’une fixation de départ. Un scénario régulièrement évoqué par la presse espagnole, mais qui ne semble pas être à ce jour celui privilégié par Barcelone, qui ne souhaite pas entrer dans une guerre juridique avec le Qatar.