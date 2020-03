PSG : Neymar au Barça, la bombe espagnole !

Dans : PSG.

Reparti au Brésil, Neymar fait encore la Une des médias ce samedi. L'entourage de la star du PSG aurait envoyé un message clair et net au FC Barcelone.

Neymar est rentré en début de semaine au Brésil, l’attaquant vedette de la Seleçao et du PSG préférant rester confiné dans son pays plutôt qu’en France. Mais le Brésilien fait parler de lui ce week-end à Barcelone, puisque le quotidien Sport fait sa grande Une avec une photo de Neymar sous le maillot du Paris Saint-Germain et ce titre : « Neymar dit encore oui ». Globalement, un an après l’incroyable mercato 2019, le Barça peut tenter de lancer les grandes manœuvres afin de faire revenir le joueur qui en 2017 avait claqué la porte du géant catalan sans aucun état d’âme. Le média proche du FC Barcelone affirme qu’en 2020, Neymar, qui n’avait pas été très clair l’été dernier, pourrait cette fois annoncer officiellement son désir de quitter le PSG et cela de manière virulente.

Et Sport de se faire plus précis. « L’entourage du footballeur brésilien a annoncé au Barça son désir de revenir au prochain mercato. Neymar est prêt à utiliser tous les moyens de pression nécessaires pour quitter le Paris Saint-Germain », explique le média. Reste que pression ou pas, l’Emir du Qatar a montré lors du marché des transferts 2019 qu’il n’avait strictement rien à des faire de l’agitation du Barça et de l’entourage de Neymar. C’est de Doha et uniquement de Doha que la décision sera prise pour le joueur brésilien, dont les proches laissaient pourtant entendre ces dernières semaines qu’il n’avait jamais été aussi bien au PSG. Et son attitude lors de la récente qualification de Paris pour les quarts de finale de la Ligue des champions n’a pas réellement été celle d’un joueur pressé de partir de Paris.