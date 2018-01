PSG : Neymar attaqué, Matuidi envoie un message

Dans : PSG, Ligue 1, Serie A.

Le 17 janvier dernier, Neymar était sifflé au Parc des Princes lors du match entre le PSG et Dijon, alors qu’il venait de marquer 4 buts.

Une scène quasiment surréaliste, le public parisien ayant réclamé auprès de la star brésilienne qu’il laisse le pénalty à Edinson Cavani, afin que l’international uruguayen puisse battre son record ce soir-là. Transféré à la Juventus Turin cet été, Blaise Matuidi a regardé cela avec une certaine neutralité… et étonnement. Dans une interview accordée à France 2, l’international tricolore a confié son incompréhension devant les sifflets à l’encontre de Neymar.

« Le PSG a la chance d’avoir un des plus grands joueurs au monde. Aujourd’hui, il faut savourer. On n’a pas le droit de siffler Neymar. Neymar, c’est beau. Soyez heureux. Voilà le message que je peux passer. Soyez heureux d’avoir un tel génie avec vous et profitez-en » a lâché Blaise Matuidi, bien placé pour savoir d’où le PSG vient pour ne pas se payer le luxe de siffler une star comme Neymar, malgré l’attachement important des supporters pour Edinson Cavani. Désormais, cette polémique est heureusement de l’histoire ancienne pour le PSG, « El Matador » ayant battu son record face au MHSC ce week-end…