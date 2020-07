PSG : Neymar assistant social à Paris, quel homme

Dans : PSG.

Loin de son image de star capricieuse, Neymar fait totalement l’unanimité au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain.

Très apprécié par Marco Verratti, Kylian Mbappé ou encore les Brésiliens du vestiaire parisien, l’ancienne star du FC Barcelone s’est trouvé un nouvel admirateur en la personne d’Ander Herrera. Très présent dans les médias depuis son arrivée au PSG en provenance de Manchester United l’été dernier, l’international espagnol a évoqué Neymar dans une interview accordée au magazine Libero. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le milieu de terrain de 30 ans a couvert de louanges son coéquipier, indiquant notamment que Neymar avait été très présent afin de le soutenir durant ses blessures à répétition au mollet durant cette saison éprouvante physiquement et mentalement pour Ander Herrera.

« Les gens voient l'idole des foules, avec tout ce qui l'entoure, mais c'est une personne formidable » a expliqué l’ancien milieu de terrain de Manchester United, avant de poursuivre en livrant une anecdote. « Après ma deuxième blessure, j'étais dans le vestiaire et Neymar s'est approché de moi. Il m'a dit qu'il avait lui aussi passé de très mauvais moments à cause de ses blessures. Il m'a proposé d'aller dîner ensemble pour en parler. Il m'a dit qu'il pouvait m'aider à traverser ce moment difficile. Ce sont des détails que les gens ne voient pas donc j'aime les souligner. C'est une très bonne personne. J'ai une excellente relation avec lui ». Des propos qui contribueront certainement à augmenter la cote d’amour de Neymar auprès des supporters parisiens, lesquels apprécient l’attitude actuelle de leur star brésilienne. Loin de l’agitation habituelle du mercato, le n°10 du PSG semble totalement concerné sur le projet parisien, et cela fait forcément le plus grand bien à tous les amoureux du club francilien.