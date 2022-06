PSG : Neymar amoureux d'une Vieille Dame, vive l'Italie !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Avec le nouveau projet que veut mettre en place le PSG, la place de Neymar au club se voit menacée. Peu de clubs peuvent se permettre de s'offrir le Brésilien, même si la Juve est attentive à sa situation.

Après avoir vécu une saison traumatisante à bien des égards, le PSG entame sa révolution. Nasser Al-Khelaïfi l'a rappelé dans les colonnes du Parisien, c'est la fin de la politique des stars au PSG et tous les joueurs vont devoir être impliqués à 200%. A la question de savoir si Neymar faisait toujours partie du nouveau projet francilien, le président parisien a botté en touche. Il n'en fallait pas plus pour alimenter des rumeurs de départ concernant l'ancien joueur du Barça. Mais sous contrat avec le PSG jusqu'en 2025 et touchant un salaire mensuel de près de 3 millions d'euros, difficile d'imaginer un club s'aligner sur les prétentions du joueur mais aussi du PSG, qui ne cédera pas Neymar pour moins de 80 millions d'euros. Cependant, un terrain d'entente pourrait être trouvé avec un club européen : la Juventus Turin.

Le PSG excédé par Neymar, un club intéressé

🚨 Massimiliano Allegri aurait demandé à sa direction de plancher sur le dossier Neymar, afin d'élever le niveau de son effectif !



(@sport) pic.twitter.com/0iSZEE82Db — BeFoot (@_BeFoot) June 22, 2022

Selon les informations de Sport, la Vieille Dame est très attentive à la situation de Neymar à Paris. Les Bianconeri, qui veulent retrouver les sommets de la Serie A et faire meilleure figure en Ligue des champions, veulent se montrer ambitieux cet été sur le marché des transferts. Massimiliano Allegri, le coach turinois, a donc sollicité sa direction pour tenter le coup concernant Neymar si la voie était libre. Auteur de seulement 28 matchs toutes compétitions confondues la saison passée pour 13 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées, le Brésilien est sur la pente descendante. A 30 ans, ses nombreuses blessures et absences, couplées à une envie qui laisse parfois à désirer agacent Doha. Doha qui est visiblement sur la même longueur d'onde que Luis Campos concernant Neymar. Pour le conseiller sportif du PSG, l'ancien Catalan ne correspond pas forcément aux valeurs du projet qu'il veut mettre en place dans la capitale. Pour le moment, Neymar indique régulièrement sa volonté de rester au PSG. Mais si tel était le cas, le Brésilien est d'ores et déjà prévenu : ça semble être la fin des passe-droits.