PSG : Neymar accuse Kimpembe et Areola d'avoir le melon

Dans : PSG, Mondial 2018.

Cette fin de saison ressemble à un long calvaire pour le Paris Saint-Germain, la quête du titre de Champion de France n'ayant pas calmé les choses. La défaite de samedi contre Rennes en Coupe de France a remis de l'huile sur le feu, notamment pour Neymar qui s'est ouvertement plaint du comportement de certains de ses coéquipiers, incapables de tenir compte de ce que disent les joueurs plus expérimentés dans le vestiaire. Un reproche similaire à celui fait il y a quelques semaines par Dani Alves. Et selon Le Parisien, la star brésilienne du PSG vise plus particulièrement deux joueurs parisiens, et pas n'importe lesquels.

En effet, il s'agit de Presnel Kimpembe et Alphonse Areola. « Neymar goûterait très peu l’assurance de Kimpembe et Areola depuis leur titre de champion du monde. Le Brésilien, rentré frustré du Mondial, estimerait que ses deux coéquipiers ont beaucoup moins de raison de s’attribuer les lauriers du titre suprême que Kylian Mbappé », affirme le quotidien francilien. Interrogé lundi en conférence de presse sur les propos de Neymar, Thomas Tuchel a reconnu qu'il aurait préféré que ce dernier évite de s'exprimer en public sur ce sujet, mais l'entraîneur allemand du PSG a reconnu qu'il souhaitait effectivement avoir à sa disposition plus de joueurs qui ont la haine de la défaite. Thomes Tuchel n'a toutefois pas dit qui il visait...