PSG : Neymar accusé, il met tout sur le dos de son père

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Actuellement à Barcelone pour le procès de son transfert depuis Santos au Barça, Neymar tente de se défendre dans cette affaire extra-sportive autour des zones d'ombres de son contrat signé en 2013. Le joueur du PSG remet tout sur le dos de son père.

Initialement prévu du 21 au 28 octobre, le procès de Neymar a été avancé au lundi 17 octobre. Pendant que Karim Benzema recevait son ballon d'or au théâtre du Châtelet à Paris, Neymar, pas nommé pour la prestigieuse récompense, était en Catalogne pour régler un litige qui dure depuis 2013. Année où le Brésilien est devenu une véritable star en signant au FC Barcelone, en provenance de Santos. Accusé de corruption par DIS, une société d'investissement brésilienne qui détenait 40% des droits du joueur au moment de ce retentissant transfert, Neymar pourrait devoir jusqu'à 35 millions d'euros à DIS. Ce montant correspond au chiffre d'affaires, présumé perdu par l'entreprise brésilienne qui estime que le montant du transfert du Brésilien, n'est pas réellement celui annoncé au départ et que DIS aurait du toucher beaucoup plus d'argent. Santos et le Barça seraient également complices. Face à de telles accusations, Neymar a remis la faute, sur son père.

Neymar renvoie la faute sur son père.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Au procès, le joueur du PSG a expliqué qu'il n'était pas au courant des détails de son transfert. « Mon père s'est toujours occupé de ça (des négociations de contrats), il a toujours été responsable de cela. Tout dépendait de mon père, qui s'occupe de ces choses-là. Je signe ce qu'il me dit de faire. Mon rêve a toujours été de jouer pour le Barça. Depuis que je suis enfant, je voulais y jouer à cause des joueurs que j'avais et j'ai toujours suivi mon cœur. J'avais le Real Madrid où aller, mais je voulais jouer pour le Barça » a confié l'attaquant de 30 ans qui ne se sent visiblement pas concerné directement par cette affaire judiciaire. La preuve, il affirme n'avoir aucun souvenir d'une discussion ou d'une négociation avec le Barça à cette époque. Neymar Sr serait donc le principal fautif de ce manquement et de cet accord sous le manteau avec les différentes parties prenantes. Le père de Neymar, qui est également son agent et qui gère tous ses contrats et sponsors pourrait voir la faute lui revenir dessus. Mais le clan du joueur réfute les accusations et martèle que la prime de 40 millions d'euros touchée par Neymar est totalement légale et courante dans le monde du football. Encore une affaire qui entache la réputation du natif de Mogi das Cruzes après le scandale de fraude fiscale en 2016.